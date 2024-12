Brian Fernández se fue de su nuevo club a dos semanas de haber sido presentado: "Necesito estar cerca de mi familia"

El exjugador de Almirante Brown también agradeció la confianza de Coquimbo Unido durante su breve paso. “Le doy las gracias y estoy muy feliz de poder decírselo, porque sinceramente antes no lo hacía, pero hoy puedo dar la cara y decirlo. Tengo que dar un paso al costado para estar bien conmigo mismo y crecer en mi vida personal. Estoy agradecido al equipo por haberme contratado y confiar en mí, pero he tomado la decisión de no regresar. Quiero agradecerle al presidente y a su equipo, al profe y a los jugadores, que en estos 10 días de trabajo me brindaron lo mejor”, explicó.