La invasión de los necios

El triunfo escandaloso de la mentira no es un fenómeno reciente ni tampoco un engaño en el que la sociedad pueda argumentar nula participación o responsabilidad. Ya en 1992, el escritor Steve Tesich acuñaba el término post-verdad (post-truth) en una columna publicada en The Nation, titulada “A government of lies”. En ella describía la actitud condescendiente de los ciudadanos, su apresurado perdón a las repugnantes mentiras del presidente Richard Nixon, y la hiriente apatía ante el cinismo y el espíritu destructivo de Ronald Reagan. Decía Tesich: “Hemos llegado a equiparar la verdad con las malas noticias y no quisimos malas noticias nunca más, sin importar lo verdaderas o vitales que fueran para nuestra salud como nación. Procuramos que nuestro gobierno nos proteja de la verdad”. Y agregaba: “Estamos rápidamente convirtiéndonos en prototipos de personas que los monstruos totalitarios sólo podían desear en sus sueños. Todos los dictadores hasta ahora habían trabajado duro en la supresión de la verdad. Nosotros, con nuestras acciones, estamos diciendo que esto ya no es necesario, que hemos adquirido un mecanismo espiritual que puede despojar a la verdad de cualquier significado. (…) Como personas libres, hemos decidido libremente que queremos vivir en una suerte de mundo de la post-verdad”.