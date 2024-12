Terraf denunció a Chahla por no retirar afiches y el municipio negó estar en falta

Desde el municipio

Mosqueira señaló que “Terraf envió una nota al municipio solicitando la remoción de carteles críticos a su gestión”. Dijo que se formó un expediente, aunque luego se reiteró la nota. “A los pocos días envió un carta documento reclamando una millonaria indemnización. Ahora avanzó con una denuncia penal a la intendenta y a mí por supuesto incumplimiento de deberes, lo que además de improcedente, parece un acto de prepotencia e intimidación”, afirmó. El funcionario dijo que todos los pedidos “tuvieron su trámite administrativo en tiempo y forma”, y que Catastro informó que “cuatro carteles fueron removidos”, mientras que “uno se encontraba dentro de la línea de edificación privada y otro en un inmueble provincial sobre el que el municipio no tiene autoridad (el Casino)”. “Eso se le informó a Terraf a través de Fiscalía Municipal, en tiempos administrativos normales. No hay falta u omisión de nuestra parte”, añadió. Mosqueira dijo que “los funcionarios públicos estamos sometidos a la crítica republicana de nuestra gestión, por incómoda que pueda resultar, en virtud de la libertad de expresión existente, un derecho no solo individual sino de la sociedad toda”. “No advertimos que la crítica sobre la gestión de un funcionario público pueda considerarse contraria a la moral, buenas costumbres o ser discriminatoria. Ojalá (Terraf) reflexione, deje de lado estas acciones que nada construyen y nos deje seguir enfocando todas nuestras energías en la gestión”, indicó Mosqueira.