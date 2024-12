Cien años de soledad, la serie

Todavía no había estallado la Revolución Francesa (1789) cuando Emanuel Kant (1724-1804) publicó “Crítica de la razón pura” (1781). En esa obra monumental, el enorme pensador de la Ilustración plantea, entre muchas otras cuestiones, que Dios no era un objeto del conocimiento, sino de la fe. Esto no quiere decir que la creencia en un ser superior sea irracional. En todo caso, razón y fe pertenecen a esferas distintas. El ser humano es el único que habita dos mundos, subraya el filósofo prusiano: el de lo natural y el de lo inteligible.