Franco Colapinto: “Voy a ser el mejor piloto de reserva”

Sobre los riesgos inherentes a la Fórmula 1, Colapinto fue claro al señalar que es algo que los pilotos aceptan desde el inicio de sus carreras. “La gente lo ve de afuera y piensa que podés tener miedo, pero no influye mucho. El riesgo siempre está, estás expuesto, pero es lo que amamos y hacemos desde chiquito. La adrenalina que nos genera es un poco lo que nos absorbe. Es un deporte peligroso, pueden pasar cosas, pero no nos preocupa cuando vamos manejando. Tuve un accidente y cuando volví a subir no pensé en eso. En lo que pensamos es más en el auto y los mecánicos, me importaba poco si me pasaba algo, pensaba en el auto y el equipo”.