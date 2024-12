Cartas de lectores: comunistas

Me gustaría saber qué significa para el Sr. Milei el término comunista, y la falta de empatía con los presidentes que no son de tendencia de ultraderecha . No tiene idea de relaciones internacionales y en su inexperiencia política atacó a Lula da Silva, a Gabriel Boric, a Gustavo Petro y al Papa Francisco; presidentes democráticos elegidos por sus pueblos en democracia, lo mismo que el Papa en un cónclave. ¿Qué es ser comunista para este gobierno hipócrita que quiere destruir el Mercosur? Pero ojo, también insultoó a China y sin embargo no le quedó otra que hacer vínculos comerciales con una de las economías más poderosas del mundo. Cerraron la Casa de Moneda y de ahí trajeron los billetes de 10.000 y 20.000 pesos que están rudimentario ese papel que ya veo muchos arrugados y dañados. Milei y Caputo no tienen idea de hacer política; si por ellos fuera eliminarían el Estado y el Congreso; todo hace por DNU y como le conviene a sus caprichos. Me parece una burla la distinción que le dieron en Tucumán. Este señor solo está inmerso en un mundo de fantasía y parece que no ve la realidad del pueblo. El comunismo ha caído en 1991 y terminó con ello la Guerra Fría. En vez de decir falacias que atienda a la clase media y a los jubilados, que nosotros pagamos su brutal ajuste y no la casta como dijo en su campaña. Que agarre un libro de historia; no le vendría mal a él y a sus seguidores.