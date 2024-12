Denuncia contra los jugadores de Véles: un juez rechazó un planteo y ordenó que la joven entregue los celulares

El juez Gonzalo Ortega aceptó el pedido, pero ordenó que se citara a la joven para que lo entregue y evitar un allanamiento. Reinoso Cuello cumplió con la resolución. El martes, en una reunión la denunciante y los querellantes Patricia Neme y Franco Venditti comunicaron que no entregarán los celulares porque impugnarían la resolución tomada por el magistrado. Además, aclararon que sólo tenían un celular, porque el otro se había extraviado. Ortega analizó las argumentaciones que hicieron los querellantes y decidió rechazarlas. “La vía recursiva intentada no presenta las exigencias objetivas de admisibilidad, no prevé como impugnable la resolución que dispone una medida investigativa como la dispuesta a petición del MPF, no siendo fundamento suficiente afirmar que, a criterio del recurrente, la decisión impugnada sería infundada o violatoria de principios y/o derechos”, sostuvo. Los pasos a seguir deberán ser resueltos por la fiscala Reinoso Cuello.