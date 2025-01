Por qué los casos de infecciones de transmisión sexual vienen en aumento

Síntomas y factores de riesgo en la juventud

El riesgo de contraer una ETS es mayor en adultos jóvenes entre los 20 y 40 años, aunque también afecta a personas mayores que ya no usan protección por haber perdido el temor a un embarazo. Los especialistas advierten que los síntomas de las ETS pueden ser sutiles o no visibles, por lo que la recomendación es no esperar a que se presenten manifestaciones evidentes como verrugas genitales, úlceras, secreciones anormales o ardor al orinar. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran el inicio temprano de las relaciones sexuales, la falta de protección y la diabetes.