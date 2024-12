¡Qué look! En Brasil una influencer fue a la gala de una entrega de premios luciendo una camiseta de Atlético Tucumán

"Tengo una duda. ¿Será que puedo ir con camiseta de fútbol a una premiación sin que me reboten en la puerta? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Fui nominada en los TikTok Awards, como la conductora de aplicaciones del año”, dice la influencer en un video en el muestra el look que utilizará en la gala. “En los TikTok Awards, la gente va con looks increíbles, gastan plata, y es diciembre, estoy pasando por una grave crisis financiera. Ya que soy una chica del fútbol, traje esta camiseta de acá, mirá, de Tucumán, porque por lo que entendí, no es una premiación formal. La gente no va como en los Oscar, pero tampoco quiero ir disfrazada”, dijo antes de mostrar las opciones que tenía para combinar la camiseta de la temporada 19/20 del “Decano”.