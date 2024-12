Cartas de lectores II: Tiempos de la Justicia

Después de un largo tiempo escuchamos la voz del “revoltoso” senador Alfredo de Angelis, y digo revoltoso por sus airadas protestas (en sus comienzos) a la instalación de la Pastera en márgenes del Río Uruguay, y a la famosa “125”. Sin duda fue el discurso mejor articulado aunque no dijo nada que no sepamos, pero lo dijo bien claro y simple. Esgrimió una foto de CFK con Kueider a la par (ella lo trajo). ¡Expulsión y desafuero! Es el camino a seguir; entonces, ¿por que él sí y ella no? (aclarando que no salía a la defensa de Kueider). ¿Cuántos Kueider están sueltos y disfrutando de la nuestra? Un ejemplo: “el navegante” (intendente de Lomas de Zamora) y mientras no aparezca un Pichetto que a pesar de las abrumadoras evidencias dejó a CFK y que tantos disgustos nos hubiera ahorrado y que sin embargo presidió el Senado, estando condenada (se lo cita como único caso en la historia). Recordando una frase de más de cuatro décadas que pertenece a Tato Bores:” X delinquir va en cana... X no haber hecho nada puede ir en cana... X corrupto .... jamás”.