En tribunales, Kueider citó los dichos de Milei para pedir que declaren inválida su expulsión del Senado

El ex senador Edgardo Kueider realizó una nueva presentación judicial y citó los dichos del presidente, Javier Milei, para solicitar que declaren inválida su expulsión del Senado. Los abogados del ex legislador ampliaron los argumentos de la medida cautelar planteada la semana pasada. En ese escrito aseguraron que la sesión no fue válida porque Victoria Villarruel estaba a cargo del Poder Ejecutivo.