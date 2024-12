Milei dijo que la sesión que expulsó a Kueider “es inválida” y criticó a Victoria Villarruel

Además, Milei fue consultado por la iniciativa de "Ficha Limpia" que quedó trunca en la Cámara de Diputados. “Yo soy impulsor de 'Ficha Limpia'. Hay cuestiones que pasaron en la sesión y cuestiones técnicas. En la sesión se sabía que no daban los números. Algunos de nuestros diputados, casi en un error infantil, se fueron. Pero si a los que había le suman los nuestros, tampoco se llegaba. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Y después hay algunos que, como fueron perseguidos políticamente, no les gustaba el proyecto. Cuando pasó esto, hablé con Lospennato y le dije ‘hagamos un proyecto nuevo’. Mi link, porque no soy una persona que sabe de Derecho, es con Luis Petri. Queremos Ficha Limpia con fair play, porque lo que pretendemos es que los chorros no estén adentro de la política”, señaló.