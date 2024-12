Convertibilidad modelo siglo XXI

En primer lugar, hay una cuestión práctica ligada a la fortaleza del peso. La contracara de tal situación es un dólar barato que puede complicar la actividad económica (el atraso cambiario). Es cierto que para trabajar en serio sobre el tipo de cambio real no se puede andar de devaluación en devaluación, pero hasta que la competitividad sea por productividad real y no cambiaria es conveniente que la apreciación no sea muy rápida. En ese sentido, permitir usar dólares intentaría evitar el aumento de su oferta. Como ya no sería necesario tener pesos para las transacciones más comunes entonces no haría falta vender los dólares para conseguir pesos y perdería fuerza una de las causas de la baja en la cotización de la divisa.