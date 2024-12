¿Por qué cuando alguien se cae nos causa tanta risa? La respuesta de la psicología

La risa ante las caídas: una respuesta ante un suceso inesperado

Según un artículo del medio ABC, hablamos de la teoría de la incongruencia. Caerse no es lo que toca en el curso normal de la vida, es inesperado. Tal y como explicaba el filósofo alemán Schopenhauer en 1818, la carcajada aparece cuando surge algo que nos descoloca. En su obra El mundo como voluntad y representación, el autor incluye una explicación acerca del tema: "La risa no tiene otra causa que la incongruencia repentinamente percibida entre un concepto y el objeto real que por él es pensado en algún respecto, y es solo expresión de tal incongruencia". En otras palabras, nos parece muy graciosa la inesperada imagen de una persona desplomada en el piso y no caminando erguidamente en dos pies como esperaríamos.