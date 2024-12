La apuesta solidaria de la “Navidad diferente”

Una “Navidad diferente” cumple 10 años. Durante ese lapso pasaron tres presidentes -Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei-. El evento trascendió Gobiernos, y los seguirá trascendiendo. No solo porque erradicar la pobreza en la Argentina resulta una empresa sumamente complicada -por ser optimistas-; sino porque la soledad no tiene ideología. Y muchos de los que van allí acaso se acerquen no tanto por el plato de comida, sino más bien por la conversación, con la sonrisa amiga, por el contacto con otra persona.