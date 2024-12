El día que pisamos la Luna por última vez

“Lo que hay que tener” (también conocida como “Elegidos para la gloria”) pertenece al top ten de las mejores crónicas de la historia del periodismo. Tom Wolfe se pregunta, una y otra vez, ¿de qué están hechos los astronautas? ¿Qué los impulsa a internarse en lo desconocido a bordo de una cáscara de nuez? En definitiva, ¿qué “hay que tener”? Wolfe busca respuestas siguiendo la estela de los siete hombres seleccionados para Mercury, proyecto con el que Estados Unidos se zambulló en la carrera espacial. A lo largo del libro, imprescindible como todo clásico, los protagonistas no son capaces de explicarlo con precisión. No hay palabras para definir “lo que hay que tener”, porque a fin de cuentas es privativo de cada individuo. Para algunos será valentía; para otros, sed de gloria; o bravura; o curiosidad; o inconsciencia; o ambición. A Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt, tripulantes del Apolo 17, no les faltaba “lo que hay que tener”.