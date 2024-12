Le aceptaron la renuncia al fiscal federal Antonio Gómez y se abre otra vacante en el Ministerio Público

Polémico en muchos tramos de su carrera, Gómez se enfrentó incluso con otros fiscales federales (por lo que incluso recibió una exhortación del procurador Casal) y con jueces. Estuvo involucrado en casos resonantes, como el de la investigación contra el ex jefe del Ejército, César Milani, de la cual fue apartado, pero sus mayores intervenciones estuvieron dirigidas a los delitos contra el ambiente. En su biografía en la red Linkedin advierte que “mi objetivo central es procurar la condena a prisión de los que cometen delitos ambientales. Son delitos que por su gravedad afectan a un sinnúmero de ciudadanos. Sobre todo los más carenciados. Más de 20 años de experiencia han hecho que me resulte relativamente fácil investigarlos y encontrar los responsables. No se trata de dificultades en la investigación sino de obtener la condena de los autores que, por lo general, conservan un gran poder económico y político (...) El mayor obstáculo lo encuentro en mis propios colegas -sobre todo jueces- de América Latina. Buena parte de mi esfuerzo entonces, se ha volcado a la investigación de delitos de corrupción en la propia administración de justicia donde he tenido bastante éxito si por tal se entiende la destitución y el procesamiento de varios por distintos delitos de corrupción entre ellos el cohecho y el prevaricato”.