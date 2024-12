Tini Stoessel confirmó que vuelve a los escenarios: cómo será su gran regreso

Tini Stoessel fue sorprendida por Chris Martin de Coldplay en el programa de Susana

“Yo estaba con mi familia y me dijo ‘hola, Martina, a mí me gusta hablar en español’”, recordó. “Yo no podía entender la situación. La banda de mi vida, me sé absolutamente todas sus canciones, los he ido a ver cuando vinieron acá a la Argentina. Ahí me dijeron que querían que cante en los River que iban a hacer, ellos hicieron diez, y además me preguntaron si quería hacer una canción mía”, contó, sobre aquel encuentro que la conmovió.