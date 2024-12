Vivir en la verdad

Sin embargo, el fenómeno que a mí me resulta todavía más sorprendente es que al predominio de la mentira en la vida pública suele corresponderle un estremecedor silencio por parte de los ciudadanos de a pie, que muchas veces solo se atreven a expresar en público opiniones “políticamente correctas”, pues no quieren incomodar a nadie. Me recuerda la forma de vida en los países sometidos en el siglo pasado a la Unión Soviética. Me impresionó un artículo de Enrique García-Máiquez en el que evocaba al escritor ruso Alexander Solzhenitsyn (1918-2008), quien se planteó qué podía hacer frente a la dictadura comunista y se propuso no decir ni una mentira. Con aquella actitud Solzhenitsyn acabó siendo una de las piezas clave que derrumbó el Imperio Soviético.