Un recorrido por Buenos Aires con Jon Lee Anderson y el detrás de escena de su perfil de Javier Milei

Luego bajamos por el mismo ascensor, mientras el vecino decía que Milei solía sacar al perro hasta la puerta, todas las tardes, casi a la misma hora. “Se paraba ahí -recuerda señalando hacia la esquina de la calle-, y le gustaba llamar la atención de la gente. Le gustaba que lo miraran”, repitió y Anderson hizo una mueca sonriente, mientras yo me moría por preguntar, pero no podía, no debía. Solo era un espectador afortunado, pero solo un espectador. Todavía nos faltaba la última parte de la agenda de aquel día: llegar a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso.