Cartas de lectores: Se equivocó el palomo

Recurrir a Massa para completar listas y ensuciar su partido. Juró luchar contra la corrupción pero no avanza en las leyes fundamentales. Creó la ficción del déficit cero con el hambre de los jubilados y los sigue apretando con los remedios, pero no toca a los laboratorios. Traiciona a sus amigos que los respaldaron siempre como la gente del PRO y el ingeniero Macri. Castiga a su Vice por influencias ajenas de personas sin moral ni trayectoria que celan de ella. No avanza en la “ley de leyes” porque quiere manejar el presupuesto como lo hacían los kichneristas. Premios y castigos. Se cree los aplausos de los empresarios y políticos extranjeros. Se la cree. No privilegia la investigación ni el desarrollo de tecnologías. Prefiere comprarle a los yankis. Gracias a él, Cristina tiene asegurada la impunidad. Como el senador peronista que le descubrieron una fortuna en su auto. Ahora trabaja para Milei. La miseria bajó de un 55 a un 50%. Nada cambió y parece que nada cambiará. Se equivoca el palomo. La gente lo está observando.