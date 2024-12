La Legislatura avaló el presupuesto con facultades para el Ejecutivo

Ni una escribanía, según LLA.- El libertario José Macome también cargó las tintas en el debate respecto al articulado de la iniciativa que enviaron el gobernador y el ministro. Consideró que no se deberían otorgar tantas atribuciones a la Provincia, y lo diferenció de lo que hizo Milei en la Nación ya que cuenta con minoría en el Congreso. “Nosotros como cuerpo nos estamos limitando; sin necesidad, porque el oficialismo tiene sus propios números. Deberíamos reverlo para que las instituciones funcionen como corresponde. En otros momentos se decía que la Legislatura era una escribanía. No me gusta pensar eso, pero si aprobamos este presupuesto no vamos a ser una escribanía sino la Cámara que le autoriza al PE para ‘autohacer’ sus propias escrituras”, planteó antes de votar en contra.