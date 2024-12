“La Guerra de los Rohirrim” expande el universo Tolkien

“El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim” es el principal estreno de la semana, con la característica de que Peter Jackson no oficia de director ni está directamente involucrado en el filme. La razón de fondo es que -a diferencia de la trilogía cinematográfica que popularizó la mítica narración- esta vez se trata de un animé y no de un trabajo con actores reales. Para ello se recurrió a un experto en la materia como Kenji Kamiyama (responsable de “Ghost in the Shell”, “Ultraman”, “Blade Runner: Black Lotus” y “The Eternal 831”, entre otras), quien toma de base el guión de Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou; las versiones que llegan a Tucumán tienen doblaje al castellano según se anticipó (lo que impide en Tucumán disfrutar de las voces en inglés de un elenco encabezado por Brian Cox).