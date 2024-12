Atlético Tucumán: ¿Por qué Sava dijo que quiere mantener el plantel?

Ni el ex River ni el ex Deportivo Cuenca jugaron de movida en lo que va de la Liga Profesional. Melo iba a jugar desde el arranque contra Sarmiento, pero se lesionó y por eso ese lugar fue ocupado por Castro, que terminó siendo uno de los puntos altos de la jornada. Mientras tanto, Castro Ponce fue muy utilizado como recambio, pero no en su puesto habitual (casi siempre ingresó como lateral por derecha). Es decir que más allá de la polifuncionalidad que existe, el armado del grupo mostró carencias en algunos sectores del campo.