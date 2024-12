Las tres claves en las que podría apoyarse Atlético Tucumán de cara a la próxima temporada

Más allá de lo deportivo, los jugadores coinciden en que el respaldo de la hinchada fue inquebrantable, incluso en los momentos más complicados de la campaña. Este lunes, en un horario poco habitual, los hinchas coparon el estadio para alentar al equipo, demostrando una vez más su lealtad. “La gente hizo una fiesta. Me hubiese gustado regalarles un triunfo, pero no pudimos”, lamentó Sánchez. “Es algo que se siente. Siempre están, siempre nos apoyan, y eso nos da un plus para salir a la cancha”, agregó Coronel.