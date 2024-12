Ni naranjas ni miel: el alimento que Harvard recomienda para combatir los resfriados

La vitamina C, especialmente asociada a los cítricos, ha sido durante mucho tiempo promocionada como la panacea contra los resfriados. Si bien es cierto que esta vitamina es esencial para nuestro organismo y contribuye a reforzar nuestras defensas, la evidencia científica sobre su capacidad para prevenir los resfriados no es concluyente. Lo que sí sabemos es que una dieta variada y rica en frutas y verduras, que son fuentes naturales de vitamina C y otros nutrientes, es fundamental para mantener un sistema inmunológico fuerte.