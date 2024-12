"Le tengo miedo": la denuncia completa de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia de género

A partir de este punto, la conductora comenzó un relato de presuntas escenas de violencia vividas en las últimas semanas. “Tuve situaciones donde él me encierra cuando me encuentra sola, porque quiere hablar conmigo y no me deja salir. El último episodio de violencia fue hace dos o tres semanas en mi otro domicilio en Avenida del Libertador. Era de noche, tipo 22. Él estaba en el departamento y yo ingresé con una amiga, fui con ella porque hace un tiempo que no quiero estar a solas con él. Cuando ingresé a la habitación para buscar ropa para irme a Santa Bárbara, Mauro entra al vestidor y me bloquea la salida apoyándose contra la puerta. Me dijo: ‘No vas a salir hasta que no terminemos de hablar’ (sic). Yo ahí empecé a gritar porque me dio mucho miedo la situación. Luego, pude salir y pedí una exclusión de hogar en Ciudad”, declaró.