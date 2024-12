¿Qué tan saludable es la fruta como postre después de cenar?

Comer frutas como postre después de cenar ¿sí o no?

Sin embargo, el especialista aclara la importancia de que la fruta se mantenga como un postre y no que reemplace las comidas. “No sería ideal cenar solamente fruta, que es por cierto una rutina que mucha gente hace especialmente si se siente pesada o no le apetece preparar algo para cocinar por la noche. Si lo hacemos de forma eventual no hay problema, pero nuestro diseño de comidas normalmente tiende a incluir tanto en la comida como en la cena una ración de verduras y otra de proteínas. En nuestra sociedad es muy extraño que una persona consuma verduras o fuentes de proteína entre horas, y si no estamos aprovechando la cena para incluirlas, deberíamos vigilar que nuestra alimentación a lo largo del día las incorpore”, recalca.