Wanda Nara reveló todos los detalles de su divorcio con Mauro Icardi y el desencuentro con "La China" Suárez

Mientras que la conductora se refirió a la infidelidad por parte de su marido: “Estoy segura de que la culpa es del hombre. Mauro pagó un precio muy alto, la familia pagó...”. Sin embargo, los conflictos no terminaron allí. La empresaria relató episodios fuera de control que dificultaron su vida: “Con el tiempo tuvimos idas y vueltas. Yo me planté que quería viajar a la Argentina para trabajar y tener la libertad que no tenía. Me rebelé. Pero por momentos era ‘si te vas, no te llevas a los nenes’. Una vez me escondió los documentos y no pude venir. Hubo muchas de esas situaciones. En terapia me dijeron ‘vos naturalizás cosas que no están buenas’”.