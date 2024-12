Martín Menem cruzó al PRO por “Ficha Limpia”: “va a salir”

Menem minimizó el peso de la ausencia de algunos legisladores de La Libertad Avanza (LLA). “Desde mi interpretación, los números igual no daban. Hicimos el mayor esfuerzo para que esto salga, pero no está maduro o le falta mejorar.”, continuó. En tanto que consideró “una barbaridad” las especulaciones de una alianza entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner para favorecerla con la caída del proyecto. “Llevamos 12 meses de gobierno y las cosas están saliendo bien, lamentablemente para muchos. Hay gente que no está contenta, porque eso marca que en LLA nos va a ir bien el año que viene y tratan de meternos en la misma bolsa e igualar para abajo. No somos todos iguales, estamos haciendo las cosas distintas, el que las hace las paga. Por eso hacemos el sello electoral propio: partamos de que LLA está a 90 diputados de tener quórum, es inédito”, manifestó.