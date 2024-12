El dolor de Gisèle Pelicot, en la voz de 10 tucumanas

Sofía Aparicio (19 años, estudiante): “vi el caso a través de Tik Tok y me impactó cómo Gisèle confió ciegamente en este hombre con el que estaba casada y pudo ser capaz de abusarla e invitar a otros para que hagan lo mismo. Si hay algo que rescatar, es lo valiente de la actitud de la mujer al aceptar exponerlo a todo el mundo para que se sepa de que la víctima no tiene ninguna culpa, ni debe avergonzarse. Ella dijo que quería ser un ejemplo para otras y eso me genera mucho respuesta. Este caso ya tuvo un impacto porque vemos las injusticias y ya no las queremos dejar pasar. De hecho, creo en los últimos años son cada vez más las víctimas que se animan a denunciar para que estas personas no queden impunes. Para seguir este proceso, también es muy importante que los jóvenes hablemos con las personas mayores desde la empatía, para apoyar a todas los que hayan vivido una situación de violencia”.