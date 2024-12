El abogado Pablo Tort, querellante en el caso: “María Cash y su familia merecen la verdad”

Duda sobre el asesinato

Cuando se le preguntó directamente si creía que María fue asesinada, Tort se mostró prudente, pero también realista. “No me animo a decir que María fue asesinada, porque hasta no tener certezas, no puedo afirmar nada. Mantengo la esperanza de que algún día aparezca con vida, aunque sé que suena inverosímil”, sostuvo el abogado. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que lo peor haya sucedido. “Después de tantas hipótesis descartadas, es lógico pensar que lo peor haya sucedido. Pero no podemos ser ingenuos. Si la lógica nos lleva a pensar en esa posibilidad, tenemos que investigarlo a fondo”, agregó.