Los libros de una absurda polémica

Y me pregunto además por qué suponemos que el sexo mostrado explícita o incluso groseramente en una obra literaria va a impresionar las mentes juveniles hasta lesionarlas de manera irreparable y la violencia no, incluso cuando tal violencia traspase los límites del sadismo y la crueldad. Porque no recuerdo quejas vinculadas a libros de asesinatos en serie, descuartizamientos y barbaridades semejantes, por más que se narren con lujo de detalles. Lo que sí se cuestiona, pero desde un bando diferente, es la presencia de situaciones «políticamente incorrectas», que son tantas y tan cansinas que no dejan casi margen a nada, y entre unos y otros ponen al escritor bajo permanente sospecha, en una tierra de nadie sometida al fuego cruzado de dos morales.