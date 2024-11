Cristina y Milei, un solo corazón y cómo recoger el barrilete en medio de la tormenta

En ese sentido, las líneas que a veces parece que no tienen razón de ser, en un momento del devenir se cruzan y empiezan a cargar el futuro de vapor de agua; luego, aparecen los nubarrones cada vez más oscuros y a eso, le sucede el vendaval que tira el castillo de naipes, a veces tan trabajosamente construido. Nadie lo espera, no porque no sea esperable, sino porque el ser humano en general es optimista y prefiere no tomar en cuenta ciertas señales. Tampoco el político suele advertirlas, pero cuando se desata el tormentón lo que hay que hacer es recoger el barrilete y no meter dentro del arco las que iban afuera.