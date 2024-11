Renunció el fiscal federal Carlos Brito y se abre otra vacante judicial

Actualmente el Ministerio Público Fiscal Federal tiene sólo tres titulares: Gustavo Gómez, fiscal general, Pablo Camuña, titular de la fiscalía 2 y quien actúa como fiscal ante el Tribunal Oral Federal, y Agustín Chit, titular de la fiscalía 3, que aún no está en funciones pero subroga la fiscalía 2. Justamente en ese sentido la designación de Vehils Ruiz no cayó bien entre los miembros del MPF en Tucumán. Es que la decisión no sólo fue inconsulta, sino sorpresiva, ya que va a contramano de los antecedentes. Incluso hubo ofrecimientos al menos de uno de los fiscales federales de la provincia para hacerse cargo de la fiscalía que deja Brito (con un caso similar cuando fue Ferrer el que renunció y Brito pasó a esa fiscalía), pero no obtuvieron respuesta. Así desde la Procuración se decidió recurrir a la provincia de Catamarca. Vehils Ruiz actualmente es fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, fiscal de distrito en General Roca y Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, Incluso, ante el cúmulo de cargos, debió dejar por orden de Casal, un interinato rotativo en la Fiscalía Federal 2 de Catamarca, que será cubierto por el fiscal Santos Edgardo Reynoso para que Vehils Ruiz pueda hacerse cargo de la fiscalía 1 de Tucumán.