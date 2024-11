La lógica (o no) de los jueces en comisión

Segundo, el conflicto político. El bloque peronista del Senado amenazó con rechazar los decretos. No puede hacerlo entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025, pero después sí. ¿Por qué? Porque durante el receso sólo hay sesiones extraordinarias y sólo se tratan los temas que el Presidente de la Nación indica. Pero luego las cosas cambian. El nombramiento en comisión de un juez no es independiente del tratamiento del pliego con la propuesta de nombramiento enviada al Senado. Se designan jueces en comisión en paralelo al pliego para que no quede desatendido el servicio de justicia hasta que el Senado pueda sesionar para discutir la propuesta. Por lo tanto el PJ podría neutralizar el decreto al rechazar el pliego. Un juez nombrado en diciembre tiene tranquilidad sólo hasta marzo. Que los nombramientos por decreto sean hasta el fin de noviembre (el fin de la próxima legislatura) no significa duración fija sino duración máxima porque es el plazo de trabajo del Senado. Por cierto, la alternativa de que Milei firme los decretos y no gire luego las propuestas para que no las rechacen no es viable. Sería violar la Constitución y viciaría los nombramientos.