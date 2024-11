Cartas de lectores: Avenida Julio A. Roca

Queremos apoyar las cartas de lectores del 17 y 20 de noviembre sobre el nombre de la avenida Julio A. Roca y pedirle a la intendenta Rossana Chahla su participación. Oportunamente se sacó parte del nombre a la avenida Roca para cambiarlo por el del ex presidente Néstor Kirchner. Entendemos que jamás deberían sacarse los nombres de nuestros próceres tucumanos, se trate del General Roca, tucumano y Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda, también Presidente de la Nación, o Juan Bautista Alberdi, padre de nuestro desarrollo como República. Asimismo, hemos observado que a otros lugares también se les puso el nombre de Néstor Kirchner, como el caso del ex Hospital Ados. Creemos fundamentalmente que debemos respetar a nuestros próceres y no usar los lugares públicos como política partidaria, y menos cuando se trata de un ex presidente sospechado como lo es Néstor Kirchner. Hay exceso de personalidades que merecen lugares destacados como el Dr. René Favaloro, el científico Luis Leloir, el premio Nobel Carlos Saavedra Lamas y tantos otros que han dado a nuestra Patria un lugar excepcional y destacado.