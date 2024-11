El Banco Central sigue acrecentando las reservas

El mercado mayorista de cambios registró un alto volumen de U$S 441,8 millones en el segmento de contado, que le permitió al Central adquirir U$S 227 millones. Se trata de la segunda compra más alta de noviembre para un día de operaciones. “Esto podría explicarse por el mayor volumen en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) en la antesala del feriado norteamericano por el día de Acción de Gracias”, señala el informe diario de Portfolio Personal Inversiones (PPI). Por este motivo, los mercados no operarán hoy y la mitad de mañana. Sin embargo, PPI no descarta que pueda existir otro factor puntual que se conocerá cuando esté la información oficial disponible.