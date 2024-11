Mauro Zárate con La Crema, antes de ganar la “Copa Potrero” organizada por “Kun” Agüero, se peleó e hizo las paces con un tucumano

El ex delantero de Boca Juniors, Vélez y Platense con paso por las Ligas de España, Italia, Qatar, Inglaterra, Arabia Saudita y Uruguay tuvo un curioso entredicho, muy viral, con Zárate por una entrada brusca de uno de los jugadores que dirigió. “Uno de los jugadores lo marcó yendo al suelo y se molestó tirando una patada. Pero no lo tocó. Entonces nosotros explotamos”, relató Martí. “Pero era Mauro y no se guarda nada”, destacó lo que en general percibió de todos los participantes en el torneo. “Se jugó en serio porque hubo $350.000 dólares en premios. La Crema pidió el cambio y cuando salió, se acercó al banco de nosotros; fue cuando tuvimos un par de diálogos. Pero todo quedó en la cancha”, siguió explicando el tucumano.