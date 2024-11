Abuso marital en Francia: piden 20 años para Dominique Pelicot, acusado de drogar y permitir la violación de su esposa

Dominique Pelicot, la bestia que sometió a violación grupal a su mujer durante una década

Dominique Pelicot, quien estuvo casado con Gisèle casi medio siglo y es padre de sus tres hijos, confesó los crímenes. Durante el juicio, intentó desvincular a los demás acusados, algunos de los cuales afirmaron creer que participaban en juegos sexuales consensuados. Sin embargo, la fiscalía subrayó: “En 2024, ya no se puede decir: ‘Ella no dijo nada. Estaba de acuerdo’. Es algo de otra época”. Para Chabaud, los acusados no podían ignorar la falta de consentimiento ni justificar sus actos en un supuesto acuerdo con el marido.