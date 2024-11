El gobierno de Milei confirmó aumentos de salarios estatales: 2% en noviembre y 1% en diciembre

El Gobierno también detalló que la retribución bruta mensual de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios solicitados por terceros, no deberá superar los $652.619 a partir del 1° de noviembre y los $659.145 desde el 1° de diciembre de 2024. Para calcular estos montos no se incluirán conceptos como los grados extraordinarios, compensaciones por zona o por gastos incurridos, ni el Premio Estímulo a la Asistencia o las sumas fijas no bonificables, consignó el sitio Iprofesional.