Los libertarios dan batalla por el presupuesto 2025 en el Congreso

Respecto de la voluntad de consenso registrada en torno al tema, el asesor indicó que la gestión de Milei mostró voluntad aunque el tema radica en cuáles de esos compromisos que se fueron tomando a lo largo de este año, sobre todo a partir de la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, el gobierno cumplió. “Ahí me parece que está parte del conflicto, porque es un gobierno que se compromete pero que después no necesariamente cumple. Entonces ahí hay ruido. Vamos a decir, en términos de la política, no parece que sea un buen pagador. Y eso, una cosa es sentarse, dialogar, acordar, pero después hay que llevarlo a la práctica y eso no siempre se está verificando”, agregó.