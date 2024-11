La versión de Natación y Gimnasia que hizo historia

En ese sentido, Malena Fernández fue desequilibrante, por las bandas. “Es lo que más me piden, que corra, que ataque. Lo pude hacer”, sostuvo la número ocho de Natación y Gimnasia. Fernández reconoció que estuvieron ocupadas y no preocupadas porque San Martín venía con ritmo de alta competencia (el lugar en la Superfinal lo lograron el fin de semana pasado) y ellas no jugaban oficialmente desde hacía dos semanas. “Nos lo habíamos planteado, por una cuestión mental de que no nos juegue en contra, pero no era una preocupación”, explicó. “Creo que hemos podido desplegar durante todo el año nuestro juego siempre. Y eso se vio en la Superfinal”, destacó Fernández ya en calma después de festejar y recuperar el aliento.