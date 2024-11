Huirapuca se quedó con el Seven de Aguilares

El duelo tuvo una gran paridad. El equipo salteño llegó el try rápidamente, pero un par de minutos después, un try de Lisandro Lefebvre, convertido por Juan de la Cruz Molina, le permitió a Huirapuca pasar al frente, 7-5. “Uni” volvió a ponerse al frente con un nuevo try, por 10-7, pero antes del descanso, los de Concepción volvieron a anotar, por medio de Matías Georgieff (y la conversión de Molina), para irse al descanso 14-10 arriba. En la segunda mitad, el propio Georgieff volvió a surcar la banda izquierda a toda velocidad para llegar al ingoal rival, y traer tranquilidad para “Huira”. Un nuevo try salteño mantuvo el suspenso hasta el final, pero finalmente el “Viento del Sur” se metió en la final, tras aguantar el 17-15.