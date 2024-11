Punto de vista II: alertas sobre las adicciones y las pantallas en adolescentes y en adultos, ¿qué se puede hacer?

En chicos, el abordaje no es igual que en adultos. Primero, habría que ver si en un adolescente podríamos hablar de adicción, ya sea al juego o a las pantallas. No digo que no. Pero es algo a evaluar o determinar. Quizás ese adolescente se está remitiendo a la pantalla porque no sabe qué más hacer, nadie le enseñó o tiene dificultades para la integración social. Lo problemático es el aislamiento. Y la virtualidad da la posibilidad de contactarse con otra gente. No está mal. Pero quizás el problema no sea la pantalla, sino la dificultad del paciente ante el mundo real.