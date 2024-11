Hiperconectados pero solos

Me toca hablar con colegas, amigos o chicos que trabajan conmigo que me dicen que se sienten solos. Y no es solo mi impresión. Un estudio de la Universidad de Pensilvania demostró que reducir el uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat disminuye significativamente los niveles de soledad y depresión. En el estudio, los participantes que limitaron su tiempo en redes sociales a 30 minutos por día experimentaron una mejora notable en su estado de ánimo y en su sensación de conexión con los demás.