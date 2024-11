Victoria Villarruel le contestó a Lilia Lemoine, quien la llamó "Bichacruel"

La disputa comenzó a ganar terreno luego de que Javier Milei reconociera un quiebre en su relación con Villarruel, al señalar que ella "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Poder Ejecutivo y la vinculara con la "casta" que él pretende reformar. Este distanciamiento del presidente fue aprovechado por Lemoine, quien en una entrevista con el canal Laca, no solo criticó a Villarruel por su actitud, sino que comparó su comportamiento con el de Cristina Kirchner, sugiriendo que la ex presidenta había sido más leal a su partido que la vice.