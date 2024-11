Aprueban reintegro fiscal para una empresa por U$S 15 millones

Luego de algunas dudas respecto a la redacción del dictamen, en el debate se puso hincapié en la conveniencia de generar leyes que beneficien a todas las empresas de un rubro por sobre las normas con “nombre y apellido”. “Nos pasó con los call centers en su momento. Le ponemos nombre y apellido a una ley que debería ser de fomento”, cuestionó José Macome (LLA). El legislador Alfredo Toscano (Compromiso Tucumán), en tanto, dijo que siempre estará de acuerdo con las leyes de fomento, aunque no con la metodología. “Cuando votamos este tipo de leyes votamos pensando en que hay una inversión y generación de empleo”, dijo. De todos modos, remarcó que se debe exigir a las firmas que informen a la Legislatura cuáles fueron efectivamente las inversiones, cuántos son los puestos de trabajo que se crearon y si tienen deuda o no con el Estado. Cuestionó que la cervecería Quilmes, que se vio favorecida con una ley similar, no haya aportado datos.