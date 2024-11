Cartas de lectores: Guardia pretoriana

Con alarma y sorpresa porque pareciera que los argentinos y especialmente a un sector de la juventud que hace pocos días constituyó una agrupación partidaria del actual Presidente de la Nación, al cual le denominaron como la guardia pretoriana y el brazo armado de custodia de la misma. Los que peinamos muchas canas y que vimos pasar épocas trágicas de la historia política de nuestro país, pareciera que a estos muchachones no les enseñaron nada, y si lo hicieron tuvieron como inspiradores nefastos profesores. Trae a mi recuerdo que este tipo de situaciones no se deben dejar pasar, no hubo ni una condena ni repudio por parte de los órganos oficiales a esta determinación; en el pasado, salvando muchas razones de ese momento, también se vio con simpatía la formación de grupos que luego convirtieron al país en una lucha fratricida con otros hermanos que sustentando una ideología de derecha convirtieron al país en un baño de sangre. Esto es demasiado peligroso; quienes utilizan medios de comunicación alentados por un sector del Estado, tienen vía libre para expresarse: lo que yo veo con alarma y no quisiera para nuestra juventud que el día de mañana ingresara a ese grupo etario que nos da la vida, que se desvíen de los valores que fijan nuestra Constitución en defensa de la república y de la democracia. En una oportunidad lo llamaron ” Formaciones Especiales” y así fuimos a parar a lo que todos conocemos. Sirve esta nota de advertencia y de alerta para todos aquellos que todavía sustentamos los valores democráticos.