José Seleme rechazó el proyecto que busca elevar los montos de contrataciones directas

El parlamentario vinculó esta práctica con antecedentes de corrupción en administraciones anteriores. “Este proyecto no es más que una copia de los oscuros procedimientos de Alperovich y Manzur, donde la corrupción y el enriquecimiento de funcionarios no eran excepciones, sino una norma. El mecanismo de las contrataciones directas se ha convertido en una herramienta para direccionar compras, servicios y obras hacia empresas amigas o fantasmas. Esto resulta en sobreprecios, obras mal ejecutadas o, peor aún, no realizadas, pero que igual aparecen pagadas”, afirmó.